Gemeente past circulatieplan Lot aan

Twee maanden geleden voerde de gemeente Beersel een circulatieplan in voor een deel van Huizingen en het centrum van Lot. Vooral in Lot kwam er kritiek op de ingrijpende maatregelen. De gemeente laat nu weten dat de proefopstelling op 2 punten wordt aangepast. Zo wil ze de interne mobiliteit verbeteren. “We nemen 1 knip weg, namelijk de afsluiting op de brug over de Zenne, tussen de Stationsstraat en de Dworpsestraat/Molenstraat. Deze aanpassing wordt in juli gerealiseerd", klinkt het. "De Dworpsestraat wordt opnieuw tweerichtingsverkeer, maar met 3 extra trajectcontroles. Zo kan het verkeer terug in beide richtingen, maar dan wel met aangepaste snelheid van maximaal 30 kilometer per uur en op een veilige manier. Deze aanpassing wordt gerealiseerd na installatie van de trajectcontroles.” De aanpassingen zullen op hun beurt na een tijdje geëvalueerd worden.