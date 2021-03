Gemeente sluit Groene Long nadat boom op tiener valt

De Groene Long in Londerzeel centrum is op burgemeestersbesluit voor onbepaalde tijd gesloten voor alle bezoekers. Dat komt omdat er vrijdagmiddag plots een boom viel. Een 14-jarig meisje raakte daarbij zwaargewond.

“Axelle was net aan het spelen met vriendinnen in de Groene Long, achter het Administratief Centrum”, zegt mama Anja Van Damme. “Plots is een boom aan een vijvertje omgevallen op Axelle. Ze brak twee ruggenwervels en herstelt in het ziekenhuis waar ze een operatie zal ondergaan. We hopen dat alles goedkomt. Er waren ook andere kinderen bij, gelukkig werd niemand anders gewond.”

“Ik was er niet goed van toen ik het nieuws vernam”, reageert burgemeester Conny Moons (LWD). “Zowat een maand geleden zijn mensen van de gemeente samen met specialisten van het Agentschap Natuur en Bos nog rondgegaan in de Groene Long. Toen zijn er heel wat bomen gekapt, maar die ene boom aan het vijvertje was geen dode boom. Hoe die is kunnen omvallen, valt volgens de eerste vaststellingen te wijten aan het feit dat die allicht slecht geworteld was. De wortels staken niet diep genoeg. Er was redelijk wat wind, maar toch niet abnormaal. De boom moet blijkbaar onstabiel geweest zijn door de verzadigde ondergrond.”

Afgesloten

De burgemeester liet de Groene Long afsluiten met nadarhekkens, verbodsborden en veiligheidslint. Er is ook een burgemeestersbesluit over het betredingsverbod aan alle toegangen ophangen. “De Groene Long is momenteel niet toegankelijk voor bezoekers omwille van bomen die niet stabiel genoeg lijken te zijn”, gaat Moons verder. “Onze diensten doen ondertussen zo snel als mogelijk het nodige onderzoek rond de veiligheid voor de passanten. Tot zolang blijft de Groene Long afgesloten en is het verboden terrein. We zorgden er wel voor dat de hondenweide achteraan het Administratief Centrum open en toegankelijk blijft. Ook domein De Burcht, eveneens in het centrum op een steenworp van de Groene Long gelegen, is een goed alternatief.”

Daarom laat de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) intussen in een mededeling weten dat het ten strengste verboden is de site te betreden. De politie voorziet toezicht en controle. Wie de Groene Long betreedt ondanks het verbod, riskeert een boete.