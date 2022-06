Gemeente zoekt personeel

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich niet alleen in bedrijven voelen, maar ook bij steden en gemeenten. Bij de gemeente Zaventem bijvoorbeeld staan er op dit moment meer dan 30 vacatures open, aan de andere kant van de regio in Sint-Pieters-Leeuw een twintigtal. Als de jobs niet snel ingevuld raken, dreigen de inwoners dat vroeg of laat te voelen.

De cijfers van Zaventem en Sint-Pieters-Leeuw zijn zeker geen uitzondering in onze regio. Heel wat lokale besturen hebben moeite om vacatures ingevuld te krijgen. “We horen het inderdaad in veel gemeenten”, vertelt Jan Desmeth (N-VA), burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw. “Bij ons staan een twintigtal vacatures open. Vooral technische profielen, zorgpersoneel en poetshulpen zijn moeilijk te vinden.” Veel heeft volgens Desmeth ook te maken met de ligging van Sint-Pieters-Leeuw. “De concurrentie met de privémarkt speelt natuurlijk mee, maar er is meer aan de hand”, zegt Desmeth. “Onze gemeente ligt vlak bij Wallonië en Brussel, waar weinig mensen wonen die het Nederlands goed machtig zijn. Dat betekent dat de vijver waarin we kunnen vissen behoorlijk klein is.” Veel gemeentebesturen vrezen dat al die openstaande vacatures op termijn invloed zullen hebben op de dienstverlening. Dat is bijvoorbeeld al het geval in Overijse, waar het gemeentelijke zwembad Begijntjesbad fors moet snoeien in de openingsuren omdat er geen redders voorhanden zijn. “Hier in Sint-Pieters-Leeuw redden we het voorlopig”, zegt Desmeth. “Iedereen steekt nog een tandje bij om al het werk rond te krijgen. Maar als je als gemeente bijvoorbeeld echt een probleem krijgt om de dienst ruimtelijke ordening volledig te bemannen, dan zou het kunnen dat inwoners wat langer moeten wachten op een omgevingsvergunning. Laat ons hopen dat het hier niet zover komt.”