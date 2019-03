Gemeenten en inwoners pakken samen wateroverlast aan

Zes gemeenten gaan samen met de overstromingen in de Molenbeekvallei aanpakken. Ze vragen daarvoor ook raad aan de inwoners. Zij kunnen via een participatieproject van de Vlaamse Milieumaatschappij laten weten hoe de wateroverlast aangepakt moet worden. Het is nog maar de tweede keer dat dat zo gebeurt in Vlaanderen.

Bornem, Puurs-Sint-Amands, Asse, Londerzeel, Meise en Merchtem slaan de handen in elkaar in de strijd tegen wateroverlast. De gemeenten kampten de voorbije jaren wel vaker met straten, huizen en weilanden die blank stonden. Via een online test kunnen de inwoners opzoeken hoe groot de overstromingskans is voor hun huis. Verder wordt in het project ook de raad gevraagd aan de inwoners.

“Er zijn al veel werken uitgevoerd de voorbije jaren in deze streek waaronder wachtbekkens en dijkwerken. Maar dat is niet genoeg gebleken. Samen met de gemeentebesturen en de inwoners willen we uitzoeken hoe zij de oplossingen zien,” zegt Ivo Terrens van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De resultaten worden nadien verwerkt in een riviercontract, dat tegen 2020 op punt moet staan. Daarin staan concrete maatregelen die de gemeenten de komende jaren nemen tegen de wateroverlast. Ook de provincies Antwerpen en Vlaams Brabant en het Agentschap Natuur en Bos zijn betrokken bij het project.