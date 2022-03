Gemeenten roepen op om vluchtende Oekraïners op te vangen

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Verschillende gemeenten, waaronder de stad Vilvoorde en Gooik, roepen inwoners op om vluchtende Oekraïners op te vangen. Ze geven daarmee gehoor aan de campagne #plekvrij van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.

De afgelopen dagen kwamen talloze berichten binnen van Belgen die vluchtende Oekraïners willen opvangen. “Het is hartverwarmend dat heel wat mensen hebben laten weten dat ze hun deur willen openzetten voor mensen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraïne”, zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. “Ik beschouw het als onze plicht om mee oplossingen te bieden aan de vluchtelingencrisis.”

Vilvoordenaars kunnen zich aanmelden via dit formulier. Ook de gemeente Gooik roept inwoners op om Oekraïners op te vangen. “Gooik vangt vandaag al lokaal een aantal vluchtelingen op uit onder andere Afghanistan, Venezuela en El Salvador. Vandaag zoeken we dringend bijkomende crisisopvang voor slachtoffers van het geweld in Oost-Europa”, laat burgemeester Simon De Boeck weten.

De gemeenten beantwoorden daarmee de oproep van de federale staatssecretaris Sammy Mahdi. Die wil met de campagne #plekvrij mensen verzamelen die thuis Oekraïense vluchtelingen willen opvangen. “Er gaat een gigantische golf van solidariteit door ons land. Ik heb honderden berichten gekregen van mensen die Oekraïners tijdelijk willen huisvesten. Met de campagne kan je dit melden bij jouw gemeente”, aldus Mahdi.