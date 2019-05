Gemeenteraden Kraainem en Rode beslissen: 'meteen Franstalige oproepingsbrieven'

In Kraainem en Sint-Genesius-Rode beslisten de gemeenteraden gisterenavond dat ze opnieuw Franstalige oproepingsbrieven zullen sturen naar hun Franstalige inwoners. Daarmee zijn hun eerdere intenties officieel bekrachtigd en gaan ze in tegen de Vlaamse taalwetgeving.

Inwoners van Kraainem en Sint-Genesius-Rode die de voorbije jaren aangaven Franstalig te zijn, zullen hun oproepingsbrief niet eerst in het Nederlands krijgen. De gemeenteraden beslisten gisterenavond officieel dat ze meteen Franstalige brieven zullen sturen. Volgens de Vlaamse taaldecreten mag dit niet, maar beide faciliteitengemeenten beroepen zich op twee arresten van de Raad van State. Volgens haar is het voldoende dat Franstaligen om de vier jaar aangeven dat ze officiële documenten meteen in het Frans willen.

Bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen gingen heel wat faciliteitengemeenten ook op die manier te werk. Reden voor Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om de voorgedragen burgemeesters daar niet te benoemen. Toen Kraainem eind vorige maand aangaf opnieuw Franstalige oproepingsbrieven te willen versturen, vernietigde Homans die beslissing. Gisteren herbevestigde de gemeenteraad die raadsbeslissing echter. Ook Linkebeek en Wezembeek-Oppem sturen voor de komende verkiezingen meteen Franstalige oproepingsbrieven uit.