Ondernemersorganisatie UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel vraagt zich af hoe het zit met de basisbereikbaarheid in onze regio. Sinds 2019 is er binnen de Vlaamse regering een decreet dat het begrip basisbereikbaarheid introduceerde en uitgaat van ‘vervoer op maat’. Daarvoor werden vervoerregio’s in het leven geroepen waarin stakeholders samen aan de tafel gingen zitten om de mobiliteitsuitdagingen te bespreken en aan te gaan. “Maar vier jaar later hoopten we te kunnen discussiëren over effectieve maatregelen. Nu blijft het gaan over gewenste onderzoeken,” stelt Elke Tielemans van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

"Geraken we er wel"? Unizo bezorgd over vervoerregio's

Voor 2019 had elke Vlaming in theorie recht op een bushalte binnen de 700 meter van de voordeur, of daar nu vraag naar was of niet. Het nieuwe decreet stapte daar van af en focust op verschillende mobiliteitsmogelijkheden en een efficiënter netwerk. Daarvoor werden vervoerregio's in het leven geroepen waarin stakeholders zoals lokale besturen, ondernemersorganisaties en De Lijn gingen in debat gaan en wensen en noden onderzoeken. Ondertussen is het openbaar onderzoek over een voorlopig regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio Vlaamse Rand afgelopen. Binnen de Vlaamse regering worden alle opmerkingen en reacties nu gebundeld en besproken.

UNIZO hoopte na vier jaar al verder te staan en heeft nog veel vragen. “Plannen, ambities en bijkomende onderzoeken liggen op tafel. Maar wie zal alles organiseren en uitwerken? Wie bewaakt de timing? En wat is de rol van de vervoerregio zelf?,” klinkt het in een persbericht. Voor UNIZO is het duidelijk: de taken en bevoegdheden van de vervoerregio’s moeten verduidelijkt en verfijnd worden. Daarnaast moet er ook budget en personeel vrijgemaakt worden om de werking en de betrokkenheid van de stakeholders te optimaliseren.“Een nieuw mobiliteitsplan mag en moet geen haastwerk zijn. We onderschrijven de doelstellingen, maar hoopten na vier jaar al veel verder te staan,” aldus Tielemans.

Ook wil UNIZO dat het beleid rond transport en logistiek naar een hoger niveau getild wordt om het ‘not in my backyard’-syndroom te ermijden. “Onze economie draait op een efficiënte logische keten, waarin vrachtvervoer een belangrijke schakel is. Die zonder meer weren, heeft gevolgen,” stelt Tielemans.