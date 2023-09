Getuigen en parket: "Motard reed roekeloos"

De 26-jarige motard uit Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw), die in levensgevaar is na een ongeval gisterenmorgen op de zogenaamde Bosbeekberg in Merchtem, reed volgens getuigen roekeloos. Dat bevestigt ook het parket Halle-Vilvoorde dat een verkeersdeskundige ter plaatse stuurde. De steenweg was voor de vaststellingen urenlang afgesloten voor het verkeer.

“Uit getuigenissen en vaststellingen van de verkeersdeskundige, bleek dat de motorrijder roekeloos rijgedrag vertoonde aan een onaangepaste snelheid”, zegt woordvoerder Gilles Blondeau van het Parket Halle-Vilvoorde.

“De motorrijder en de bus kwamen uit de tegengestelde rijrichting. Vermoedelijk merkte de motorrijder de bus te laat op en remde hij bruusk. Daardoor ging hij onderuit en kwam hij tegen de bus terecht. Er zijn geen aanwijzingen van overdreven snelheid in hoofde van de buschauffeur. De buschauffeur legde een negatieve ademtest af.”

Een getuige verklaarde dat de motard, die uit de richting van Merchtem kwam, meerdere voertuigen tegelijk tegen hoge snelheid voorbij stak. “Hij slalomde tegen hoge snelheid over de witte lijnen, waar er dus een verbod is om voorbij te steken. Hij probeerde twee tot drie voertuigen tegelijk voorbij te steken.”

“De buschauffeur is nog opzij uitgeweken naar de pechstrook, waar ook een bushalte is, in een poging om de voorbijstekende motard te vermijden”, klinkt het. Op de plaats van het ongeval vertoont de weg ook een helling, waardoor bestuurders minder overzicht hebben over de baan. Buurtbewoners melden dat het niet het eerste ongeval is op die plaats.

Maximumsnelheid

Het snelheidsregime op de Brusselsesteenweg is nogal verwarrend. Op heel wat plaatsen is er recent een maximumsnelheid van 50 km/u ingevoerd. Het is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat hiervoor bevoegd is. “Recent is de maximumsnelheid op de Brusselsesteenweg tussen Wemmel en Brussegem aangepast”, meldt schepen van Mobiliteit Lien Casier (CD&V Plus).

“Zo mag je maximum 50 km/u rijden van in Wemmel tot ongeveer ter hoogte van het bedrijf Thielemans. Iets verderop, het gedeelte waar het ongeval zich voordeed, gekend als de Bosbeekberg, geldt nog wel een snelheidsbeperking van 70 km/u in beide richtingen. Het gaat om het gedeelte van de Brusselsteenweg tot aan de afslag met de Koeweidestraat.”