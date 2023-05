Gewezen huisarts uit Elewijt onder elektronisch toezicht geplaatst

De gepensioneerde huisarts Freddy V. (73) uit Elewijt werd na de dood van zijn vrouw op 14 mei aangehouden op verdenking van doodslag. Het parket vermoedt dat hij zijn echtgenote met geweld om het leven heeft gebracht. De man werd opgesloten in de gevangenis van Haren. Hij ontkent dat hij zijn vrouw om het leven bracht. Volgens hem maakte ze een ongelukkige val. Vandaag heeft de Brusselse raadkamer beslist dat hij onder elektronisch toezicht wordt geplaatst. Het is nog niet duidelijk of het parket tegen die beslissing in beroep gaat.