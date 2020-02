Gezin uit Buizingen vast in hotel Tenerife: "Chaos, gebrek aan organisatie en geen informatie"

Tim De Cauwer uit Buizingen zit met zijn gezin al twee dagen vast in een hotel in Tenerife. Gisteren raakte bekend dat er een Italiaan verbleef die besmet is met het coronavirus. "Geen idee wat we mogen en niet mogen. Aan de receptie krijgen we geen antwoorden. Ik denk dat het hotelpersoneel het zelf ook niet goed weet. De chaos en het gebrek aan organisatie zal nog even duren vrees ik", zegt Tim De Cauwer vanuit Tenerife.

Tim kwam met zijn vrouw en twee jonge kinderen maandagavond aan in hotel 'H10 Costa Adeje Palace', dinsdagochtend ging het in lockdown. Niemand mag het hotel verlaten. Uit allerhande getuigenissen blijkt dat er amper informatie is. "Dat klopt. Alle informatie die we hebben komt via de Belgische media. Hier in het hotel lijken de mensen niet op de hoogte te zijn. Hoe lang we hier moeten blijven? Of we onze kamer kunnen verlaten? Wij doen dat net als vele andere toeristen, maar er is niemand die bevestigt of dat eigenlijk wel mag."

Volgens Tim weet het personeel zelf niet goed wat het moet doen. "Het is duidelijk dat ze geen draaiboek hebben. Gisteravond werd het avondeten voorzien om 23 uur, maar toen lagen we al te slapen. Vanmiddag is het restaurant wel opengegaan, al leek ook dat even niet door te gaan. De uren voordien kregen we alleen maar flesjes water, heel wat mensen hebben het moment dan ook gebruikt om even op krachten te komen", aldus Tim.

Internationale persagentschappen melden intussen dat Tim net als andere gasten veertien dagen in quarantaine in het hotel moeten blijven. "Ook dat kunnen ze in het hotel niet bevestigen. Bronnen die ik in België raadpleeg zeggen dat het nog niet het geval is. De sfeer in het hotel? De mensen zijn niet in paniek, maar soms worden ze wel lastig omdat er zo weinig informatie is. De sfeer is eerder gelaten, iedereen leeft wat in onzekerheid."

Intussen probeert het gezin uit Buizingen toch wat te genieten van de vakantie. "We kunnen ons een tijdje bezighouden met gezelschapsspelletjes en de iPad, maar de kinderen willen ook graag in het zwembad. We laten hen er dan ook toch wat in genieten. Niemand zegt ons dat het niet mag. Wat met het werk als ik hier langer moet blijven? Zij zijn op de hoogte, maar dat zien we later wel", besluit Tim.