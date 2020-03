Gezocht: babysitters voor personeel UZ Brussel

Het UZ Brussel is dringend op zoek naar babysitters. "Door de coronamaatregelen is het bijzonder moeilijk om opvang te vinden voor de kroost van zorgverstrekkers", aldus het ziekenhuis. Dat op een moment dat dokters en verplegers meer dan ooit nodig zijn.

"De nood is echt hoog", zegt woordvoerder Gina Volkaert aan BRUZZ. "We anticiperen op nog strengere maatregelen. Want als kinderopvangen en scholen helemaal sluiten, hebben we veel kinderopvang nodig. Dat terwijl personeel nu al zegt dat het voor hen niet evident is om opvang te vinden voor hun kroost."

Het UZ Brussel is daarom op zoek naar babysitters vanaf 16 jaar die bereid zijn om kinderen op te vangen. "Bedoeling is dat ze bij het zorgpersoneel thuis op de kinderen gaan passen. Zo moeten verplegers en dokters zich geen al te grote zorgen maken over hun kroost en kunnen ze zich maximaal inzetten om patiënten tijdens deze coronacrisis te verzorgen", besluit Volkaert.

Heb jij tijd om te babysitten? Dan kan je je hier registreren.