Gezonken container geborgen, alle verkeer weer mogelijk

In de nacht van dinsdag op woensdag is de gezonken container onder de Bogaertsburg in Kapelle-op-den-Bos succesvol geborgen. De container viel van het vrachtschip Venjo, nadat het schip tegen de brug botste.

“Er kwam een ponton met heiskraan bij kijken om de container te bergen”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “De brug werd omhoog gezet om de container te kunnen takelen. Het weg- en spoorverkeer werd daardoor enkele uren onderbroken. De berging gebeurde succesvol. Aan de brug is er verfschade, maar de installatie en mechaniek werken gelukkig nog wel.”

“Weg-, spoor- en het scheepvaartverkeer verlopen opnieuw normaal. De Vlaamse Waterweg gaat in overleg met de rederij, omdat het de derde keer was dat er met de Venjo een aanvaring met een brug gebeurde. Er was telkens een andere kapitein aan boord. Eerder waren er aanvaringen met de Venjo en bruggen in Vilvoorde en in Tisselt.” De rederij FV Nero wenste geen commentaar te geven.