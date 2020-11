Goedele Liekens heeft huidkanker: "Het is behandelbaar, dat geluk heb ik"

Kamerlid Goedele Liekens (Open VLD) uit Dilbeek heeft huidkanker. Dat heeft ze bekendgemaakt via sociale media. Liekens zet haar activiteiten op een laag pitje om zich te kunnen focussen op haar herstel. "Het is behandelbaar, dat geluk heb ik", zegt Liekens.

Goedele Liekens beschrijft in een uitgebreide post op sociale media dat het enkele maanden geleden begon. "Zo'n vlek waar dermatologen al jaren voor waarschuwen werd onmiddellijk weggehaald. Toen dat niet voldoende bleek, kwam er een operatie om het ding flink diep uit te snijden", zegt Liekens, "Helaas te laat: de kankercellen hadden zich een weg ìn mijn lichaam gevonden en zaten reeds in de klieren. Vandaar ligt de weg naar verdere uitzaaiingen natuurlijk open. Maar ook steeds vaker hoeft dat -dankzij onze goede gezondheidszorg- geen doodsvonnis te zijn."

Liekens zet haar werk in het federaal parlement en in de media even op een laag pitje. "Ik heb mijn energie nodig voor iets anders. Er zijn goede dagen waarop ik vrolijk en energiek leef alsof er niets aan de hand is. Dan forceer ik me om te genieten nu het kan. Er zijn slechte dagen waarop de bijwerkingen van de behandeling me doodmoe, misselijk en ziek maken. Helaas worden de slechte dagen steeds frequenter", aldus Liekens, die haar post afsluit met een oproep aan de mensen om huidvlekjes zo snel mogelijk te laten testen.