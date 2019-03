Goedele Liekens krijgt 3de plaats op Kamerlijst Open VLD

Minister Maggie De Block krijgt Goedele Liekens aan haar zijde in Vlaams-Brabant tijdens de verkiezingen van 26 mei. De Dilbeekse seksuologe krijgt de derde plaats op de Kamerlijst van Open VLD. Een verkiesbare plaats, want in 2014 haalde Open VLD vier zetels binnen op de kamerlijst in onze provincie.

Goedele Liekens wordt het witte konijn van Open VLD in Vlaams-Brabant. De strijd belooft daarmee spannend te worden, want ook de andere partijen haalden sterke ‘witte konijnen’ binnen. Vlaams Belang overtuigde Opwijkenaar Dries Van Langenhove, de Vilvoordse deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors trekt de lijst van Groen en Theo Francken krijgt de Wemmelse vrouwenrechtenactiviste Darya Safai naast zich.

Het is niet de eerste keer dat Liekens gevraagd wordt om in de politiek te gaan. Jaren geleden kreeg ze de zelfs de kans om staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking te worden. Altijd hield ze de boot af, maar nu stapt ze toch in de Belgische politiek.

“Ik engageer me al jaren voor een betere samenleving. Dit is de logische volgende stap. Ik kan niet langer aan de zijlijn blijven staan. En ik kan niet tegen onverschilligheid. Politiek werkt misschien traag, maar als VN-ambassadeur heb ik geleerd dat verandering er niet komt door met een stormram op deuren te beuken, wel door de dialoog aan te gaan en zelf de handen uit de mouwen te steken. Dat wil ik nu doen,” aldus Goedele Liekens.