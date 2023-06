Gooikoorts steekt in een nieuw jasje met vernieuwde vrijwilligersploeg en vlinder als logo

In Gooik is het festival Gooikoorts terug van weggeweest. Bezoekers kunnen er na enkele coronajaren opnieuw het hele weekend genieten van folkmuziek, eten en drinken. Ook aan kinderactiviteiten is gedacht. Vrijwilligers legden er gisteren de laatste loodjes op het festivalterrein. Want straks opent Gooikoorts de deuren.

Gooikoorts begint aan een tweede leven. Met artiesten als Oysterband en Lais, en ook foodtrucks, kinderanimatie en felgekleurde bloemen en vlinders is het festival klaar voor de 20ste editie. Het festival maakt een doorstart, nadat er vorig jaar te weinig vrijwilligers waren om de organisatoren te ondersteunen. “Vrijwilligers zijn voor ons van groot belang,” steekt Anneleen Van Nylen van wal. Zij is verantwoordelijk voor alle helpende handen op het festival. “We zijn de mensen die helpen erg dankbaar, alleen dankzij hen heeft Gooikoorts een toekomst en kunnen we onze prijzen aan de ingang en van de catering zo democratisch mogelijk houden.”

Gooikoorts is een familiefestival en steekt dit jaar in een nieuw kleedje. “We hebben een nieuw logo: een vlinder. Het festivalterrein zelf willen we ook mooier aankleden. En we zetten heel hard in op natuur, groen, ecologie en samenzijn.”

Gooikoorts begint vanavond en loopt het hele weekend. Meer informatie vind je hier.