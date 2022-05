Gooikse lifter die koppel neerschoot aangehouden voor poging moord

De jongen verdween zaterdagnacht nadat zijn vader hem had thuisgebracht van een familiefeest. De jongen, die autisme heeft, liet een afscheidsbrief achter en verdween spoorlos. In de brief zou hij hebben aangegeven dat de jarenlange pesterijen hem te veel werden. Een jong koppel kwam de Gooikenaar zondagavond tegen in Anthises. De jongen wou een lift tot Luik, maar het koppel reed maar tot Seraing. Toen de man op zijn gps keek hoever hij zou moeten omrijden, opende de Gooikenaar het vuur en schoot in totaal drie keer.

De man werd geraakt in zijn zij en kaak, zijn vrouw in de arm. Hun tweejarig kindje bleef ongedeerd. Meteen na de schoten sloeg de bestuurder op de vlucht, maar botste iets verderop tegen een paal. De man verkeerde even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Aan Het Laatste Nieuws zegt de papa dat er ‘iets moet geknakt zijn in zijn hoofd van zijn zoon' door de pesterijen.

De Gooikenaar is intussen aangehouden op verdenking van poging tot moord en verboden wapenbezit. Mogelijk kocht hij zijn wapen op een beurs. De jongen is namelijk verzamelaar van memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog.