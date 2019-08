Gordelfestival: vooruitblik RINGtv-peloton

Zondag 1 september staat het Gordelfestival op het programma. Net als de voorbije twee jaar kan je ook nu de Gordelklassieker van 100 kilometer afleggen in een RINGtv-peloton. Inschrijven daarvoor kan niet meer, het peloton zat in een mum van tijd vol. Kris Vander Gracht haalde zijn fiets van stal en blikt met twee deelnemers vooruit.

Voor Gerardo De Guzman uit Beersel is het de eerste deelname. “Vrienden van mij waren laaiend enthousiast over dat peloton. Dus ik wil het met mijn eigen zintuigen waarnemen. Ik denk dat ik veel ga afzien, maar in het groep is het gedeelde smart. Ik kijk vooral uit naar de doortocht door de Groene Rand”, zegt De Guzman.

Martine Voet uit Humbeek rijdt al de derde keer mee. “De sfeer in het peloton is heel goed. Je leert nieuwe mensen kennen, slaat een babbeltje onderweg. Wat me ook opvalt is dat er meer en meer vrouwen deelnemen. Het eerste jaar waren we met tien, vorig jaar al met meer. Ik denk dat we dit jaar nog met meer ons mannetje gaan staan”, besluit Voet.

Het RINGtv-peloton zit dus vol, maar geen nood er zijn nog andere pelotons waarvoor je kan inschrijven, dat kan via www.gordelfestival.be