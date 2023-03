Goudkasteeltje Buizingen binnenkort gesloopt

In Buizingen gaat het Goudkasteeltje tegen de vlakte. Het Goudkasteeltje was het woonhuis van ondernemer Pieter Van Cauwelaert die er samen met zijn vrouw bijna zeventig jaar woonde. Maar vandaag is de woning een bouwval en bijna niet meer te redden, zegt de huidige eigenaar. Daarom wordt het volgende week afgebroken. Dat mag omdat het niet beschermd is als monument of geen officiële erfgoedwaarde heeft. Waar het Goudkasteeltje nu staat, komen waarschijnlijk nieuwbouwwoningen.

Het Goudkasteeltje in de Halse deelgemeente Buizingen dateert van de 19de eeuw. Maar eigenlijk is het gebouwencomplex niet echt een kasteel, want aanvankelijk stond er enkel het gedeelte met het rechtste torentje. “Het was een gebouw dat vroeger een jachtpaviljoen was dat toebehoorde tot het Hallerbos dat destijds tot in Buizingen kwam,” legt eigenaar Luc Van Cauwelaert uit. “Mijn grootvader kocht het in 1926 van een goudsmid die er vroeger woonde. Daarna hebben mijn ouders het regelmatig uitgebreid en vleugels aangebouwd.”

Het Goudkasteeltje dank zijn naam dus aan een goudsmid die er ooit woonde, maar het was ondernemer en tuinarchitect Pieter Van Cauwelaert, de vader van Luc, die het uitbouwde tot een groot, luxueus landhuis. Het werd ook voor professionele doeleinden gebruikt. Zo werden er personeelsfeesten en later ook trouw- en andere feesten georganiseerd.

Pieter Van Cauwelaert en zijn vrouw woonden hier tot vier jaar geleden. De kasteelheer overleed in 2020 op 93-jarige leeftijd. Maar die enkele jaren leegstand hebben lelijk huisgehouden in en om het Goudkasteeltje. De elementen teisterden de gebouwen en vandalen vierden er hun lusten bot. Het Goudkasteeltje is rijp voor de afbraak, zegt Luc Van Cauwelaeert. Na de sloop zijn het de bouwpromotoren die het toekomstige uitzicht van de site bepalen, wellicht worden er een twaalftal woningen gebouwd.