Graag geziene leerling in De Groene Planeet: hond Nafi

Een hond in de klas. In basisschool De Groene Planeet in Vilvoorde is het geen ongewoon zicht. Een paar dagen per week volgt hond Nafi mee de lessen in het zesde leerjaar. Mét een missie: anderstalige leerlingen helpen om makkelijker Nederlands te leren.

Juf Sofie van het zesde leerjaar van De Groene Planeet in Vilvoorde neemt sinds begin september een paar dagen per week haar hond Nafi mee naar de klas. “Verschillende onderzoeken tonen aan dat een klashond een positief effect heeft op de leerlingen en ik kan dat alleen maar beamen,” aldus juf Sofie. “Nafi is nu een dikke twee maanden bij ons en ik merk toch wel verschillen in de klas qua verantwoordelijkheid en zorgzaam zijn. Bovendien komen de kinderen nog liever naar school”, lacht ze.

Taakjes

Een hond is natuurlijk ook een hele verantwoordelijkheid, zelfs in de klas. En dus worden er taken verdeeld. Elke week mag een leerling de hond uitlaten, maar ook de minder leuke taakjes worden met plezier uitgevoerd: “kaka opkuisen hoort nu eenmaal ook bij een hond,” klinkt het.

Spreekangst

Juf Sofie neemt haar hond mee naar school omwille van de positieve effecten, maar vooral ook om anderstalige leerlingen te helpen bij hun kennis van het Nederlands. “Onze OKAN-leerlingen hebben elke twee weken een spreekopdracht. Makkelijk is dat niet en dus hebben we afgesproken dat ze hun opdracht mogen oefenen tegen de hond. Dat helpt om de spreekangst weg te nemen,” legt Sofie uit.

Eén iets is zeker: Nafi is een graag geziene leerling in de klas. Aan aandacht geen gebrek.