Grimbergen keurt brownfieldconvenant goed voor sanering cockeriesite

“Het was nodig dat we het brownfieldconvenant nu goedkeurden, anders dreigen we subsidies te mislopen”, zegt eerste schepen Philip Roosen (N-VA). “De site, gekend als ex-Total, is 11,5 hectare groot en zwaar vervuild door cockerie-activiteiten, waar cokes werden geproduceerd. Als je in de omgeving een put maakt, dan krijg je zwarte smurrie te zien. De Vlaamse Waterweg is eigenaar van het perceel en sloot een concessie voor 50 jaar af met het consortium WDP-Montea. Zij zouden het terrein gebruiken voor (watergebonden) logistieke activiteiten.”

“De gronden zullen gesaneerd worden, de gemeente zal instaan voor het leggen van nutsvoorzieningen, het heraanleggen van het kruispunt Eppegemsesteenweg-Cockeriestraat en er komt een ontsluitingsweg, mét gescheiden fietspad zodat er minder zwaar verkeer langs de bewoning komt. We moeten hiervoor middelen voorzien voor de komende jaren.”

Impact

Ex-burgemeester en oppositieraadslid Chris Selleslagh (Open VLD) stelt zich vragen bij de aanpak van de gemeente in het dossier. “We zijn voor een sanering, maar niet hoe de procedure nu wordt opgestart”, zegt Selleslagh. “We weten niet wat de impact is op de 200 gezinnen die hier in de buurt wonen. Zowel wat de sanering, als wat de ontsluitingsweg en mobiliteitsafwikkeling betreft.”

“Er moet 80.000 ton vervuilde grond worden afgevoerd. Wat gaat de impact hiervan zijn? De gemeente zou beter eerst een Ruimtelijk Uitvoeringplan (RUP) Verbrande Brug goedkeuren en de buurt inlichten, alvorens zo’n grote financiële engagementen aan te gaan. Die ontsluitingsweg moet er binnen vijf jaar zijn, maar de gemeente heeft hiervoor nog geen budgetten voorzien. Van een gegarandeerde kostprijs van dit project voor de gemeente is geen sprake. Bovendien moet ook de riolering in de woonwijk in de buurt dringend worden aangepast, dat moet eerst gebeuren alvorens zo’n project op te starten.”

Vooruitziend

Schepen Roosen antwoordt nog dat “het project wél een win-win is.” “Het klopt dat de procedure om eerst een RUP goed te keuren en dan pas over te gaan tot het convenant met de Vlaamse regering, logischer is”, stelt de schepen. “Maar dat kan gezien de vele betrokken partijen en overheden jaren duren. We willen vooruitziend zijn en de ontwikkeling én sanering én verbetering van mobiliteitsafwikkeling en zwaar verkeer in het gebied alle kansen geven. Daarom is de goedkeuring van het convenant met de Vlaamse overheid en het akkoord over ontsluiting via wegenis nu nodig.”