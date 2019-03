Grimbergen past verkeerssituatie Prinsenhof aan

De gemeente Grimbergen neemt maatregelen om de schoolomgeving van Prinsenhof verkeersveiliger te maken. Het doet dat met het oog op de werken die op 15 maart starten aan de voorzijde van de school. Die werken zullen een jaar duren.

Tijdens de werken zal de kiss & ride zone niet kunnen gebruikt worden. Daarom heeft de gemeente Grimbergen in overleg met de schooldirectie een alternatief uitgewerkt. “We hebben een nieuwe knuffelweg ingericht vlak voor het oude gemeentehuis. Zodoende kunnen de kinderen op een veilige manier, achter een pad van nadarhekken, de school binnen kunnen gaan,” zegt schepen van mobiliteit Philip Roosen.

Omdat de toegang langs de achterzijde vaker gebruikt zal worden wordt de Herman de Grimberghlaan tijdens ’s ochtends en ’s namiddags deels een schoolstraat. Toezichters zullen een oogje in het zeil houden en de politie zal regelmatig kijken of de gewijzigde verkeerssituatie wordt nageleefd. In een volgende fase wordt de hele schoolomgeving een zone 30. Het gaat om de straten tussen de Prinsenstraat en de Sint-Servaesstraat.