Grimbergen plant uitbreiding gemeentehuis

De gemeente wil er één groot centraal gemeentehuis creëren voor alle dienstverlening. Ook het OCMW, dat nu nog in deelgemeente Strombeek-Bever zit, verhuist naar de nieuwbouw die zal worden opgetrokken. "Omdat er heel veel onzekerheid is over het hoekgebouw in Strombeek voor uitbreiding van de diensten, door de juridische procedures die nog aan de gang zijn, gaan we het gemeentehuis in Grimbergen uitbreiden", zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD).

In de jongensschool die wordt afgebroken, zat tot voor kort de KSA. Die vond een tijdelijk onderkomen in de Charleroyhoeve. Wanneer de werken starten, deelde Grimbergen niet mee.