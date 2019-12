Grimbergen schrapt nieuwbouw voor OCMW en bib

In het meerjarenplan van Grimbergen is er geen geld meer voorzien voor de realisatie van een nieuw gebouw voor het OCMW en de gemeentelijke bibliotheek. De nieuwbouw zou komen op de hoek van de Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat in Strombeek-Bever. “Het was geen gemakkelijke beslissing om dit project los te laten, maar we hebben weloverwogen keuzes gemaakt”, zegt burgemeester Chris Selleslagh. “De partijen van de huidige meerderheid hadden eind 2018 al kanttekeningen bij het kostenplaatje voor dit project. Het aanvankelijk voorziene budget van 10 miljoen euro werd ruim overschreden. Daarenboven doken er ook juridische obstakels op.” Het gemeentebestuur heeft nu beslist om het gemeentehuis uit te breiden en daar het OCMW in onder te brengen. “Waar de nieuwe bibliotheek dan juist zal komen, daarover denken we nog volop na”, zegt Selleslagh. “We onderzoeken eerst de opties en zullen daarna beslissen. Maar het hoekgebouw in zijn oude vorm, is dus definitief verleden tijd.”