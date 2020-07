Grimbergen waakzaam voor stijgend aantal besmettingen

De voorbije zeven dagen werden er 11 besmettingen vastgesteld in Grimbergen. Dat zijn er beduidend meer dan de voorbije weken. "We volgen dit nauwlettend op, samen met de overheid en huisartsen. We vragen alle inwoners om de nodige voorzorgsmaatregelen te blijven nemen", zegt waarnemend burgemeester Philip Roosen (N-VA).

Vermits het aantal besmettingen sinds vorige week gestegen is tot boven de drempelwaarden, is Grimbergen een gemeente die moet gemonitord worden. "We moeten ons geen zorgen maken, maar we moeten vermijden dat het aantal besmettingen nog verder stijgt", zegt waarnemend burgemeester Philip Roosen. "Handen wassen, een mondmasker dragen en afstand bewaren blijven de meest essentiële elementen die een verspreiding kunnen beperken. Blijf ook thuis als je je ziek voelt of koorts hebt en contacteer meteen je huisarts."

Verder vraagt de gemeente Grimbergen zeker ook de koorts van kinderen te nemen vooraleer je ze naar de speelpleinwerking of een jeugdkamp stuurt en de federale maatregelen op te volgen voor wie uit vakantie terugkeert. "Hou vooral de nodige afstand als je met anderen in contact komt op restaurant of op café. De gemeente heeft ook met de monitoren van de kampen en speelpleinwerking en met de woonzorg centra duidelijke afspraken gemaakt om de voorschriften en draaiboeken strikt op te volgen en bij twijfelgevallen altijd extra advies in te winnen, waardoor er geen risico wordt genomen", aldus Roosen.

De gemeente Grimbergen neemt zelf ook extra maatregelen. Alle medewerkers die in contact komen met externen, moeten een mondmasker dragen, ook bij het betreden en verlaten van de gebouwen. "We gaan er dan ook vanuit dat onze inwoners ook een mondmasker dragen als ze zich in het openbaar begeven. We weten dat dit een opgave is en niet fijn is, maar op heden is het is nu eenmaal het enige middel om het virus te overwinnen. Ons gedrag in de maanden juli en augustus zal bepalend zijn voor wat er in het najaar gebeurt. We zullen dit, als gemeentelijke overheid ook strikt handhaven en aan de politie vragen om te controleren.’, besluit Roosen.