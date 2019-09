Grimbergen wil politiecontactpunt in Strombeek

Momenteel is er in Grimbergen één hoofdcommissariaat voor de hele politiezone. Maar om de inwoners van Strombeek beter te kunnen bedienen, wil het gemeentebestuur een politiecontactpunt openen in Strombeek naast het Cultuurcentrum. Een logische plaats volgens de gemeente.

"De meeste van onze politietussenkomsten zijn in Strombeek. Dus brengen we de politie dichter naar daar. Het is de bedoeling dat burgers na verloop van tijd er een afspraak kunnen maken met de plaatselijke wijkagent om te praten over problemen", zegt burgemeester Selleslagh.