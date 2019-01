Grimbergen zegt nee tegen uitbreiding asfaltcentrale

De gemeente Grimbergen geeft een negatief advies voor omgevingsvergunning die Viabuild heeft aangevraagd voor de uitbreiding van de asfaltcentrale aan de Westvaartdijk. Het advies is niet bindend, de provincie Vlaams-Brabant neemt de eindbeslissing.

Binnenkort loopt de huidige vergunning van de asfaltcentrale af en daarom heeft Viabuild enige tijd terug een nieuwe vergunning aangevraagd. Daarin vraagt het ook enkele aanpassingen. Viabuild wil namelijk aan de Westvaartdijk meer gerecycleerd asfalt verwerken. Het wil het de opslagcapaciteit optrekken tot 7.000 ton, de helft meer dan nu. Grimbergen ziet dat niet zitten en geeft daarom een negatief advies voor de vergunning.

“De uitbreiding van de asfaltcentrale betekent dat er meer schadelijke uitstoot zal zijn. Dat terwijl de centrale vlakbij een woonwijk ligt. Die forse toename is daarom ook ongewenst. Om de uitstoot te verminderen, willen we dat de installatie wordt aangepast met een systeem van naverbranding of nabehandeling van de vrijkomende schadelijke gassen," zegt burgemeester van Grimbergen Chris Selleslagh.

Grimbergen gaat ook extra metingen doen naar die schadelijke uitstoot. De gemeente wil dat Viabuild verplicht wordt om zijn productieschema’s bekend te maken, zodat het die metingen kan uitvoeren. Tegen de omgevingsvergunning werden 19 bezwaren aangetekend. 173 mensen ondertekenden daarnaast twee petities.