Grimbergenaren liepen besmetting vermoedelijk buiten gemeente op

De voorbije maand raakten meer dan 20 Grimbergenaren besmet met het coronavirus. De gemeente was daarmee één van de eersten in ons land die de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners overschreedt. De gemeente stond de voorbije dagen onder toezicht van Sciensano, dat onderzoek voerde naar de oorzaak van de besmettingen. Uit dat resultaat blijkt dat veel Grimbergenaren buiten de gemeente besmet raakten.

"Er raakten mensen besmet die een familiefeestje hadden in Asse, iemand die werkt in Luik en dan zijn er nog mensen die zowel voor het werk als privé een link vertonen met Brussel", zegt Selleslagh aan Radio 2. "In Grimbergen zelf zijn er dus geen besmettingshaarden." De laatste dagen zijn er geen besmettingen bijgekomen, waardoor Grimbergen voorlopig uit de alarmfase is.

De gemeente nam vorige week al extra maatregelen. Zo worden patrouilleploegen van de politie tijdelijk coronaploegen die moeten controleren of de maatregelen goed opgevolgd worden.