Grimbergse Chemogas in Amerikaanse handen

Chemogas, gelegen aan de Westvaartdijk in Grimbergen, wordt overgenomen door het Amerikaanse Balchem. Met de overname hoopt het Grimbergse bedrijf verder te groeien. In Grimbergen werken vandaag zo’n 40 mensen.

Chemogas is gespecialiseerd in de distributie van allerlei chemische gassen. Het bedrijf is actief in 70 landen en is één van de grootste leveranciers van gas voor medische sterilisaties. Vorig jaar was het Grimbergse bedrijf goed voor een omzet van 25 miljoen euro en 3 miljoen euro winst.

Hoeveel Balchem betaalt voor de overname van Chemogas is niet bekend. De overname heeft geen gevolgen voor de 40 werknemers. “Integendeel. Dit gaat om een groeiverhaal. We hebben versterking nodig en zijn op zoek naar gekwalificeerd personeel. Als dat lukt, zijn we op weg naar een mooie toekomst,” zegt CEO van Chemogas Dirk Baltig in een interview met Kanaal Z.