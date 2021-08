Grimbergse Haïke zwemt Kanaal over

Haïke De Vlieger is in haar missie geslaagd. De Grimbergse met West-Vlaamse roots heeft het Kanaal overgezwommen. Gisterochtend sprong de 50-jarige jeugd- en kinderpsychiater in Dover het water in, bijna 15 uur later bereikte ze de Franse kust.

Een uitzonderlijke prestatie, dat is het minste wat je kan zeggen over de zemtocht van Haïke. De Humbeekse met Oostendse roots is de eerste Belgische vrouw in 30 jaar die het Kanaal over zwemt. De tocht tussen het Engelse Dover en het Franse Wissant was zo’n 50 kilometer lang. Haïke werd begeleid door Sea Leopard, een boot die ervaring heeft met kanaalzwemmers. Haar kinderen en coach Tracy Clark waren aan boord om Haïke aan te moedigen.

“Ze heeft het schitterend gedaan. Het was fantastisch om te zien hoe ze tijdens haar poging bleef lachen en voortdurend de duimen omhoog stak. Ze heeft niet een keer geklaagd”, reageerde Tracy vanop de boot. “Haar gezin aan boord was ook een geweldige steun. Ik ben heel trots op Haïke.”

De Grimbergse bereidde zich goed voor op haar zwemtocht. "Ik trok uren baantjes in het zwembad, werd lid van een ijsberenclub in Boom, dook deze winter in de Noordzee en zwom het Ijsselmeer over", vertelt de Grimbergse over haar avontuur. "Ik kwam ook negen kilogram bij zodat ik minder last zou hebben van het koude water."

Haïke zamelde met haar zwemtocht ook geld in voor zorgboerderij Huppeldepup in Grimbergen, waar ze al enkele jaren werkt als vrijwilliger.

Foto: Sea Leopard Charter