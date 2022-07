Grimbergse inzamelactie voor Oekraïne leverde al 70.000 euro op

“Intussen zijn er al drie konvooien uit Grimbergen met hoofdzakelijk medisch materiaal, maar ook met materiaal van de inzamelacties naar Oekraïne gebracht”, zegt voorzitter Bart Van Humbeeck (52) van de Oud Scouts Stam Grimbergen, die zelf eind maart met vrijwilligers in konvooi naar de Pools-Oekraïense grens reed om hulpgoederen ter plaatse te brengen. “Belangrijker nog hebben we via die konvooien een zestigtal Oekraïense oorlogsvluchtelingen naar hier gebracht en gezorgd voor huisvesting. Dit werd allemaal mogelijk dankzij een intense samenwerking met onze contactpersoon Elena. Inmiddels organiseerden we hier in Grimbergen ook een onthaalactie voor de Oekraiënse vluchtelingen.”

Ziekenwagen

De solidariteitsacties van verenigingen, scholen en vele vrijwilligers via Pater Karel hebben inmiddels 70.000 euro opgeleverd. “Met dat geld helpen we de mensen rechtstreeks met hulpmateriaal en goederen”, gaat de voorzitter verder. “Nu kochten we via European Medical Emergency Services, een ziekenwagen aan met hoog-medisch materiaal. Die is door Vassile naar Kiev gebracht. Het volgende project is om een tweedehands lichte vrachtwagen in te richten met medisch materiaal. Als autohandelaars ons daarbij willen steunen, kunnen ze met ons contact op nemen via de Stam Grimbergen of de abdij Grimbergen.”

Scholen

Het saldo van het Grimbergse noodfonds voor Oekraïne zal ook rechtstreeks in de getroffen gebieden worden geïnvesteerd. “Met het saldo van het fonds zullen we het herstel van ramen in scholen in Chernihiv waar 27 van de 34 scholen door raketinslagen beschadigd zijn, helpen vervangen”, gaat Van Humbeeck verder. “In het najaar kan het heel koud worden in Oekraïne, we hopen met het begin van het schooljaar dat er terug glasramen zijn in de klassen, zodat kinderen er les kunnen volgen. Ons lokaal contact Helena helpt ons om de steun te coördineren.”

Foto: De ziekenwagen vertrok vanuit Grimbergen naar Oekraïne, de oud scouts Stam met links voorzitter Bart Van Humbeeck, waren erbij. Pater Karel kon er niet bij zijn, maar liet zich vertegenwoordigen door zijn ‘kartonnen Pater Karel’ die normaal in het belevingscentrum van de Microbrouwerij staat.