Grimbergse landschapsschilders in de kijker tijdens Cultuurpal(l)et

Nog elk weekend van juni kan je in de Tommenmolen in Grimbergen naar de tentoonstelling van ‘Kunstdorp Grimbergen’ over de Grimbergse landschapsschilders. Vooral de Maalbeekvallei was en is bij hen in trek.

De expo in het kader van Cultuurpal(l)et is een initiatief van de vzw ‘Kunstdorp Grimbergen’. “Het pittoreske rustige dorp, de kouters en de Maalbeekvallei in Grimbergen. Vaak zijn ze door pleinairisten of landschapschilders in de verf gezet”, vertelt schepen van Cultuur Philip Roosen (N)VA). “Ze kwamen met de boerentram uit Brussel en stapten af aan ’t Bareelken. Met hun schildersgerief onder de arm trokken ze de Maalbeekvallei in. Zonder twijfel heeft hun visie op het pittoreske Grimbergen bijgedragen tot de status van deze Parel van Brabant.” Wie de tentoonstelling in de Tommenmolen bezoekt, kan de schilderijen bewonderen én krijgt ook via videofragmenten en verhalen van vertellers wat historische toelichting. Meer info vind je hier.