Grimbergse makelaar pakt zoektocht naar personeel anders aan

Hertog Makelaars in Grimbergen gaat in de maand oktober drie nieuwe mensen in dienst nemen. De nieuwe werkkrachten krijgen een maand de tijd om zich te bewijzen en het leuke nieuws is dat ze in die maand ook al betaald worden. Zien werkgever en werknemer het na een maand nog steeds zitten, dan krijgt de nieuwkomer een vast contract.

Huizen en appartementen verkopen aan nieuwe klanten, bezoeken organiseren en onderhandelen met kopers: het zijn maar enkele van de verschillende taken die de nieuwe makelaars zullen moeten uitvoeren. “Een goede vastgoedmakelaar moet verschillende kwaliteiten hebben”, zegt Wouter De Hertog. “Een van de belangrijkste is eerlijkheid. Ook verkooptalent en achtergrondkennis is meegenomen. Maar veel van die skills kunnen we in een opleiding bijbrengen. Als iemand hier met de juiste ingesteldheid komt aankloppen, dan is dat al heel wat.”