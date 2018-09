Grimbergse ontwikkelt spel rond dementie

September is de maand waarin de ziekte dementie wereldwijd onder de aandacht wordt gebracht. Amber ten Brink, activiteitenbegeleidster in woonzorgcentrum Heilig Hart in Grimbergen, heeft een bordspel ontwikkeld, waarbij de speler in de huid kruipt van een dement persoon. Doel: de ziekte bespreekbaarder maken en meer begrip oogsten.

“Angèle heeft u nodig”, zo heet het spel. Bedoeling is de spelers, die in de huid kruipen van mensen met dementie, te laten ervaren hoe moeilijk leven met de aandoening wel niet is en hoe ook ogenschijnlijk eenvoudige opdrachten een hele uitdaging worden.

Amber ontwikkelde het spel op basis van haar alledaagse ervaringen met dementie in het woonzorgcentrum te Grimbergen. Het educatief spel is bedoeld voor professionelen in de zorgsector en het onderwijs, maar kan ook overal gebruikt worden waar mensen samenkomen rond het thema dementie.

U kan “Angèle heeft u nodig” vanavond in primeur ontdekken in ons nieuws.