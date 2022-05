Grimbergse oppositie: “Verbijsterend dat cd&v een oud-Vlaams Belanger aan de sjerp helpt”

Oppositiepartijen Vooruit en Groen zijn niet verbaasd over het barsten van de meerderheid in Grimbergen. Beiden zagen dat het al een tijdje niet meer boterde tussen Open Vld, Vernieuwing en N-VA. Ze stellen zich wel heel wat vragen bij de bocht die cd&v maakt.

Gemeenteraadslid en Vooruit-fractieleider Gerlant Van Berlaert is hard voor de nieuwe gevormde meerderheid en toekomstig burgemeester Bart Laeremans. “Ik ben niet gerust in. Hij maakte indruk als eeuwig oppositielid, maar bracht als schepen nog geen enkel dossier tot een goed einde. Als burgemeester zie ik hem het nog meer naar de knoppen helpen”, aldus Van Berlaer. “Wat ons ook verbijstert is dat cd&v zonder blozen depanneert en daarmee een oud Vlaams-Belanger aan de burgemeesterssjerp helpt. Ik weet niet of hun achterban dat zomaar zal slikken.”

Ook Groen stelt zich vragen over de bocht van cd&v. “Vier jaar geleden waren ze verbolgen waren over de keuze van de Open VLD om samen met Vernieuwing te gaan besturen, maar nu doen ze hetzelfde”, zegt gemeenteraadslid Isabel Gaisbauer. “We vragen ons wat cd&v gaat doen met de dossiers waarin het de voorbije jaren stevig oppositie voerde. We rekenen er stellig op dat de jongensschool gered zal worden, gezien het beroepschrift dat de fractie indiende bij de deputatie.”