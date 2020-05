Grimbergse wielervrienden rijden eigen versie van 1.000 km voor Kom op tegen Kanker

Dit jaar zou KBC-Feniks4Life voor de achtste keer deelnemen aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Dat evenement moest de kers op de taart worden, want de voorbije maanden zamelde het wielerteam via tal van activiteiten en giften al 30.000 euro in voor Kom op tegen Kanker.

De centen zijn al bezorgd aan Kom op tegen Kanker, en de 1.000 kilometer moesten en zouden de wielervrienden ook rijden. Daarom reden ze dit weekend in een groepjes van drie personen samen 1.000 kilometer bij elkaar. Telkens via lussen van zo’n 60 à 70 kilometer. Vanmiddag kwamen ze aan in Brussel. Een verslag van hun avonturen zie je maandag in het nieuws op jouw zender.