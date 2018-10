Groen gaat oppositie voeren tegen Bonte

Nu Groen geen schepenmandaat krijgt in Vilvoorde, zegt de partij het vertrouwen op in burgemeester Hans Bonte. Groen gaat de komende zes jaar oppositie voeren.

“Na een mooie overwinning in Vilvoorde met het kartel sp.a-Groen heeft Hans Bonte eerste alle partijen tegen elkaar opgezet en dan zijn eigen kartelpartner losgelaten. Bonte denkt misschien te winnen op die manier, maar Vilvoorde verliest. Normaal zou een burgemeester daarmee bezig moeten zijn. Samenwerken vraagt respect en vertrouwen. Twee zaken die Bonte heeft beschaamd. Om die reden zegt Groen Vilvoorde het vertrouwen in Hans Bonte op”, zegt Groen-voorzitter in Vilvoorde Jacques Mevis.

Volgens Groen Vilvoorde waren er nochtans duidelijke afspraken gemaakt in het kartelakkoord van sp.a en Groen. Zo zou er volgens Groen niet in een meerderheid worden gestapt als er niet voor zowel Groen als sp.a een schepenmandaat aan werd gekoppeld. “Hans Bonte heeft het akkoord eenzijdig verbroken. Bonte is onbetrouwbaar en daarom kiest Groen Vilvoorde voor de oppositie. We zijn in kartel naar de kiezer gestapt en hebben samen een goed resultaat gehaald. Achteraf je kartelpartner die een zetel wint aan de kant schuiven voor eigen gewin, getuigt van weinig respect en vertrouwen.”, zegt Jacques Mevis. “Hans Bonte zei gisteren zelf jaloers te zijn op de machtswellust van Bart De Wever. Daar moet hij zeker niet voor onderdoen.”

In ons nieuws vanavond krijgt u reacties op de vorming van een nieuwe meerderheid in Vilvoorde.