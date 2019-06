Groen protesteert tegen bomenkap

Volgend jaar starten er rioleringswerken in de Grimbergse Veldkantstraat. Eens die achter de rug zijn, wordt de straat heraangelegd. Het plan is om langs beide kanten een fiets- en voetpad te voorzien. Maar dan moeten volgens de meerderheid de bomen sneuvelen. “Je moet nu eenmaal een keuze maken tussen de veiligheid van de voetgangers en fietsers en de bomen. Hoe jammer het ook is, wij kiezen voor het eerste”, klinkt het bij burgemeester Selleslagh. Oppositiepartij Groen wil dat de bomen blijven staan. “Natuurlijk is Groen voorstander van veilige fietspaden. Maar, het heeft geen zin om pakweg 500 meter veilig fietspad aan te leggen om dan de fietsers voor de rest van het traject toch te dumpen in het gevaarlijkste stuk Veldkantstraat waar volgens de meerderheid geen plaats is voor een fietspad”, zegt Eddie Boelens van Groen. De partij hing vanochtend protestbordjes aan de bomen om haar ongenoegen te uiten.