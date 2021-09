Groene Long Londerzeel dankzij bomenplan binnenkort weer open voor publiek

In maart raakte een 14-jarig meisje gewond door een omgevallen boom in de Groene Long. De gemeente Londerzeel besloot daarop uit veiligheidsoverwegingen een deel van het park af te sluiten voor het publiek. Een aantal slechte bomen werden in de weken na het ongeval neergehaald. Londerzeel gaat nu nog een stap verder om risico’s in de toekomst nog beter te beheersen. “We lieten een veiligheidsstudie uitvoeren door erkende boomtechnici. Zij inventariseerden alle 155 bomen van de Groene Long en controleerden de stabiliteit. Op basis van hun resultaten besloten we om een bomenplan op te maken,” licht burgemeester Conny Moons toe.

Vellen en snoeien

Om de Groene Long opnieuw in topconditie te brengen moeten 10 bomen worden geveld. Daarnaast zal er nog heel wat snoeiwerk worden uitgevoerd en wordt het dode hout van 68 bomen verwijderd. Heel wat bomen worden geknot. Leen Van Aken, schepen van omgeving: “De Groene Long vertegenwoordigt een belangrijk stukje groen in het hart van onze gemeente. We springen daar dus erg zorgvuldig mee om. Daarom gaan we aan de slag met gecertifieerde boomverzorgers.”

De kosten voor de werken, inclusief de afvoer van het hout, worden geraamd op 24.000 euro. Verwijderde bomen worden herplant langs het water en in het straatbeeld. De Groene Long zal na de werken, vermoedelijk half oktober, volledig worden opengesteld voor wandelaars en fietsers.