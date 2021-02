Groene woonwijk op verloederde industrieterreinen Astraform

De verloederde en verlaten industrieterreinen van Astraform in Essene, bij Affligem, maken plaats voor een woonwijk met 42 eengezinswoningen en veel groen. “Met dit project bieden we jonge gezinnen de kans om een betaalbare woning te verwerven in de eigen gemeente”, zegt Chris Van de Ven van projectontwikkelaar evillas.

De industrieterreinen van Astraform, een producent van keukenbladen, aan de Paddeputstraat zijn al sinds 2005 verlaten. Na vijftien jaar komt er een einde aan de verloedering. De komende jaren moet er een nieuwe woonwijk verrijzen. “De nieuwe woonbuurt wordt bijzonder groen. Er verdwijnt bijna duizend vierkante meter beton in vergelijking met de situatie vandaag. Liefst 70 procent van de site wordt groen”, zegt Chris Van de Ven van evillas. “We slaan twee vliegen in één klap. De sterk verloederde site wordt eindelijk opgekuist en we maken nieuwe industriële activiteit op deze site in de dorpskern definitief onmogelijk.”

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken deze zomer starten. In de loop van 2022 moeten de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen in hun woning. De woonwijk moet helemaal klaar zijn tegen 2024. “De nieuwe woonbuurt wordt ontsloten via de Ternatsestraat. Voetgangers en fietsers kunnen de wijk ook via de Hauwijkstraat bereiken”, zegt Olivier Buyckx van studiebureau Hosbur. “De site wordt ingericht als een woonerf, zodat de buurt autoluw en kindvriendelijk is. Doorgaand verkeer is niet mogelijk, enkel de auto’s van bewoners en bezoekers zijn welkom. Voor die laatsten zijn er meer dan 30 parkeerplaatsen voorzien.”