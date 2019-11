Groot-Bijgaarden krijgt waarschuwingsbord tegen blokkeren van spoorweg

Spoorwegbeheerder Infrabel zet op een aantal kritieke plaatsen in ons land nieuwe waarschuwingsborden om chauffeurs te wijzen op het gevaar van een blokkering van de spoorweg. Een van die plaatsen is de overweg aan het station van Groot-Bijgaarden.

“Iedere automobilist weet dat je het best pas een kruispunt oprijdt als je zeker bent dat je in één keer kan oversteken en niet te midden van het kruispunt vast komt te staan. Voor een overweg geldt juist hetzelfde”, klinkt het bij Infrabel. De spoorwegbeheerder wil mensen op dat gevaar wijzen en zet daarom op een aantal kritieke plekken waarschuwingsborden. Een van die plekken is de overweg aan het station van Groot-Bijgaarden in Dilbeek. De borden wijzen automobilisten erop dat wanneer er een file staat, ze best goed uitkijken dat ze niet midden op de overweg blijven stilstaan. De voorbije 19 jaar werd aan de overweg in Groot-Bijgaarden maar liefst 17 keer de slagboom afgereden door chauffeurs die zich nog snel uit de voeten konden maken.