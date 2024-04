RSCA Futsal voegt zevende beker van België toe aan trofeeënkast na dominante eerste helft

RSCA Futsal vatte de bekerfinale aan zonder pivots Vilela en Tomic. Het weerhield de troepen van coach Cragnaz niet om sterk te openen. Na amper twee minuten schonk Dahbi zijn ex-club bijna een cadeau, toen zijn ongelukkige deviatie op de lat viel. In de vijfde minuut liet Dillien de 400 meegereisde Anderlechtfans een eerste keer uit hun dak gaan (0-1).

Na de openingstreffer schakelde paars-wit zowaar nog een versnelling hoger. Een raket van Cainan werd via de lat in corner verwerkt. Rangel gebruikte de corner om voor de 0-2 te zorgen. Halfweg de eerste helft zette Cainan Anderlecht helemaal op rozen met een schot dat via de paal binnenging. Charleroi ging risico’s nemen en betaalde dat meteen cash. Nog geen 20 seconden later tekende Dillien voor zijn tweede van de avond na een prachtig uitgespeelde counter (0-4). Een stukje teamwork dat zo in een museum zou passen. Op slag van rust zette Edu de kroon op het werk, RSCA Futsal ging rusten met een 0-5 voorsprong.

Net na de rust zorgde Ouadi voor een fraaie eerredder voor Charleroi (1-5). Paars-wit liet het niet aan het hart komen en bleef de wedstrijd in handen nemen. Campas trof de paal. Aan de overzijde kon Lamsaiah niet afdrukken na een ingestudeerde vrije trap. RSCA Futsal bleef kansen ontwikkelen, alleen bleef de efficiëntie van de eerste helft wat achterwege. Dillien kon uiteindelijk nog op een leeg doel afstormen en vervolledigde zijn hattrick, Cainan en Kus legden de eindstand vast op 1-8. Paars-wit voetbalde de slotfase volwassen uit en mag zo opnieuw de beker van België op het palmares bijschrijven.

Doelpunten: 5’ Dillien (0-1), 8’ Rangel (0-2), 12’ Cainan (0-3), 12’ Dillien (0-4), 19’ Edu (0-5), 23’ Ouadi (1-5), 35’ Dillien (1-6), 38’ Cainan (1-7), 39’ Kus (1-8).