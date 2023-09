Groot sluikstort op terrein onder Viaduct aan Woluwelaan: "Opnieuw afsluiten"

Een terrein van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onder het viaduct aan de Nieuwbrugstraat in Machelen is herschapen in één groot sluikstort. Er zijn tonnen voornamelijk afval afgekieperd, voornamelijk bouwafval. De site, die al bekend stond als ‘hotspot’, zal worden opgeruimd en er zullen betonblokken worden geplaatst om de toegang te verhinderen.

Een Machelaar die het steeds maar aangroeiende sluikstort onder het viaduct niet meer kon aanzien, verwittigde deze week zowel intercommunale Incovo als de gemeente. “Volledige vrachtwagens hebben daar tonnen bouwafval afgekieperd”, vertelt hij. “Het ligt er intussen al zeker zes weken. Het gaat onder meer om meubels, pannen, bakstenen, vuilzakken in alle vormen en soorten. Het is ongelooflijk maar waar dat zoiets op een paar honderd meter van het gemeentehuis zomaar kan. Ik heb een melding gedaan, maar ze moesten nog uitzoeken wie verantwoordelijk was. Hopelijk kan er toch snel worden ingegrepen.”

“Zowel bij Incovo als de gemeente Machelen is op dinsdag een melding binnengekomen van dezelfde persoon”, bevestigt directeur Jan Buysse van Incovo. “Het terrein onder de brug is het eigendom van AWV. De sluikstortproblematiek is er niet nieuw. Maar voor de werf aan Woluwelaan was die plek afgesloten met betonblokken zodat ze niet meer bereikbaar was. Die ingreep kwam er na verschillende sluikstorten vroeger. Het is dan ook een regelrechte hotspot. De situatie was tot voor kort onder controle, omdat men er gewoon niet meer geraakte.”

Tijdens de grote werken aan de Woluwelaan werd de locatie gebruikt als werfzone voor de aannemer. “De betonblokken zijn weggenomen, maar het terrein was ingevuld en er was ook controle. Sinds een paar weken is de werf aan de Woluwelaan echter afgerond. AWV heeft nagelaten om die betonblokken terug te plaatsen en dus hebben sluikstorters die plek opnieuw ontdekt. Het bewijst dat we superaandachtig moeten zijn. Bij de minste onoplettendheid is het meteen prijs. De gemeente Machelen gaat AWV zo snel mogelijk op de hoogte brengen en vragen dat ze actie ondernemen.”

“We zijn intussen door de gemeente ingelicht over de problematiek”, reageert woordvoerder Anton De Coster van AWV. “Die zone was inderdaad afgesloten met betonblokken, zogenaamde ‘jerseys’ die je vaak ziet op de middenbermen. Die zijn verwijderd, omdat onze aannemer die zone gebruikte voor stockage tijdens de werken op Woluwelaan. We gaan het sluikstort laten opruimen en die betonblokken terugplaatsen. Hopelijk zullen die stortingen vervolgens niet meer gebeuren.”