Grootschalige politieactie autodieven: minstens vier huiszoekingen in regio

Het gerecht is vanmorgen op zo'n 200 adressen in ons land binnengevallen in een onderzoek naar een bende autodieven. Minstens vier huiszoekingen vonden plaats in onze regio: in Asse, Zellik, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw. In Roosdaal werden acht personen gearresteerd.

De huiszoekingen maken deel uit van een nationale actie waar zo'n 1.200 agenten aan meewerkten. Het onderzoek is gericht naar een bende autodieven die de voorbije twee jaar zo’n 500 wagens zou gestolen hebben. De meeste bendeleden zijn afkomstig uit Oost-Europa, meerbepaald uit het Roma-milieu.



In Roosdaal is de politie binnengevallen bij woonwagenbewoners op de hoek van de Poelkbeekstraat met de Ninoofsesteenweg. Ook aan de Brusselsesteenweg in Walfergem, bij Asse, was er vanmorgen een inval. Verder trok de politie ook naar het provinciaal doortrekkersterrein in Zellik, vlakbij PIVO en naar een terrein langs de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.

Wagens, caravans en woonwagens in beslag genomen

Op alle plekken werden woonwagens, luxueuze voertuigen, caravans en andere zaken in beslag genomen. In Roosdaal werden volgens Het Laatste Nieuws acht personen gearresteerd.De dievenbende ging altijd op dezelfde manier te werk. Ze betaalden auto’s die te koop stonden bij particulieren thuis met hun smartphone.

Daarbij lieten ze een vervalst ontvangstbewijs tonen en vertrokken nadien met de wagen. Pas later merkten slachtoffers dat de betaling niet werd uitgevoerd. Bij alle huiszoekingen werden in totaal meer dan 30 personen gearresteerd. Het gaat om de grootste politieactie in 20 jaar.