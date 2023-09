Grootste werken Kapelle-op-den-Bos zo goed als klaar: "Maar niet voor iedereen positief"

Na twee jaar zijn de grote wegenwerken in Kapelle-op-den-Bos eindelijk klaar. De Molenstraat en Kuiermansstraat kregen nieuwe rioleringen, een nieuw wegdek en veiligere fietspaden. Er is zelfs een spaarbekken aangelegd om wateroverlast tegen te houden. Goed nieuws, vinden de buurtbewoners, al zijn er vervelende mankementen.

“De grootste werken in de geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos,” zo omschrijft burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) wat er gebeurde in de Molenstraat en de Kuiermansstraat. Twee jaar lang moesten inwoners omrijden, maar nu is de belangrijke verbindingsweg tussen Kapelle-op-den-Bos en Nieuwenrode klaar. Nu het verkeer weer door kan en de werken ei zo na klaar zijn, blijkt dat de buurtbewoners toch niet helemaal tevreden zijn. Tijdens de werken is tussen de opritten van enkele bewoners en het fietspad een grasperkje aangelegd. “Dat is zogezegd voor de waterinsijpeling, maar ik zie het nu er niet van in,” horen we van buurtbewoner Eddy Van Rossem.

Toch is het gras belangrijk, zegt burgemeester Huysmans. “In het kader van de klimaatproblematiek kregen we het advies zoveel mogelijk groen te voorzien, zodat regenwater kan insijpelen. Deze perkjes zullen echt voor die waterbuffering zorgen,” legt hij uit. Bovendien zullen inwoners het gras niet zelf moeten onderhouden, zoals sommigen denken. "De perkjes maken deel uit van de openbare ruimte en zijn dus de verantwoordelijkheid van de gemeente."

Maar buurtbewoner Eddy ziet nog meer problemen. “Sommige mensen kunnen hun oprit bijna niet meer op. Is dat dan gemakkelijk voor de burger?” Huysmans reageert: “Wij moeten als gemeente vooral kijken naar het openbaar domein, we kunnen niet alle opmerkingen van inwoners meenemen.”

Toch is niet allemaal kommer en kwel, vindt buurtbewoner Eddy. “Het is gewoon jammer dat de werken twee jaar duurden en het resultaat niet voor iedereen even positief is.”

Foto: Buurtbewoner Eddy bij één van de grasperkjes tussen het fietspad en de opritten.