Grote stroompanne in Zennevallei

In totaal zou het gaan om zo'n 150 straten. Het merendeel daarvan in Halle. De problemen zouden ten vroegste rond 22 uur vanavond van de baan zijn. Volgens Fluvius is een middenspanningskabel defect. De netbeheerder is ter plaatse om de problemen op te lossen. "Door een stroomonderbreking zit nagenoeg het volledige centrum van Halle zonder stroom. Volgens de eerste informatie zullen de problemen nog even duren en zeker niet voor 22u opgelost zijn", laat de stad Halle weten.