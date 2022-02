Gwenny De Vroe ervaart noden in Dierenopvangcentrum Zemst

Geen vergaderingen op het programma van Gwenny De Vroe vorige zaterdag. Ze ging in Dierenopvangcentrum in Zemst dieren voederen, de verblijven poetsen en de aids-katjes bezoeken. “Ik wou zelf ervaren waar we in de commissie Dierenwelzijn over debatteren”, aldus De Vroe. “Ik ben benieuwd naar cijfermateriaal om in de toekomst gerichter te kunnen werken. Daarnaast merk ik toch ook vaak een hulpkreet voor extra ondersteuning.”

Over die nood aan ondersteuning kan ook het Dierenopvangcentrum meespreken. “Het is belangrijk om te laten zien hoe we werken , over hoeveel tijd en handenarbeid het gaat”, zegt Siege Pijpops. “We hebben drie mensen vast in dienst en 80 vrijwilligers.” De Vroe vult aan. “Deze mensen verdienen absoluut die extra ondersteuning. Niet alleen financieel, maar ook op vlak van opleidingen en dergelijke.”