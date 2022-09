Hackers van Haviland wapenen gemeenten tegen cyberaanvallen

Ethische hackers van Haviland gaan de gemeenten in Halle-Vilvoorde beter wapenen tegen cyberaanvallen. Het is hun taak om aanvallen uit te voeren op de digitale systemen van gemeenten en zo kwetsbaarheden in kaart te brengen. “Op die manier weten we waar we de beveiliging moeten versterken”, zegt Roman De Schrijver van Haviland.

Cybercriminelen hebben het steeds vaker gemunt op lokale besturen en overheidsorganisaties. Ook in de regio Halle-Vilvoorde stijgt het aantal aanvallen. Eind 2020 ondervond de gemeente Dilbeek wekenlang hinder van een cyberaanval. De kosten om het netwerk veilig terug op te starten, liepen op tot 20.000 euro. Een jaar later raakte ook het interne computernetwerk van de gemeente Hoeilaart geblokkeerd na een cyberaanval.

“De gevolgen kunnen ronduit dramatisch zijn: een lamgelegde werking van het lokale bestuur, dienstverlening die in het gedrang komt, datalekken, reputatieschade én plotse en hoog oplopende kosten”, zegt Roman De Schrijver, die als informatieveiligheidsconsulent werkt bij Haviland. “Sinds dit jaar kunnen we de lokale besturen beter beschermen via ethische hackers. Zoals een echte hacker voeren we allerlei gerichte aanvallen uit en testen we zo de online beveiliging. De kwetsbaarheden die we ontdekken kunnen snel versterkt worden.”

De gemeente Gooik werd als één van de eerste gemeenten in de regio op die manier doorgelucht. “We beheren als lokaal bestuur heel wat gevoelige informatie, dus een goede beveiliging is een prioriteit”, zegt Kristof Van Herzeele, ICT-verantwoordelijke van de gemeente Gooik. “Cybercriminelen worden steeds creatiever en kwetsbaarheden zitten vaak op plaatsen waar je die niet meteen verwacht. De ethische hackers geven ons een paar extra ogen. We konden meteen aan de slag met concrete tips uit hun rapport. Er is nu een tweewekelijkse opvolging en er zullen nog nieuwe testen volgen. Zo blijven we cybercriminelen een stapje voor.”