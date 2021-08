De stad Halle gaat in beroep tegen de omgevingsvergunning die de provincie uitreikte voor een bouwproject in de wijk Nederhem, tussen de Zenne en het Kanaal. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De plek is overstromingsgevoelig gebied en de stad gaf eerder een negatief advies voor het project van drie appartementsblokken.

Het bouwproject zou het sluitstuk worden van de nieuwe wijk Nederhem. Maar door de klimaatopwarming besliste de stad Halle eerder dit jaar om een bouwvergunning te weigeren. Daarop kwam het dossier op tafel van de provincie, dat wél een vergunning uitreikte. “We hebben beslist om daartegen in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen,” zegt burgemeester Snoeck in de krant. “Die stap zetten we normaal gezien niet zo vaak, maar in dit dossier leek het ons echt nodig.”