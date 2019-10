Halle-Gooik neemt blitzstart in Champions League

Drie dagen op een rij speelt FP Halle-Gooik in eigen huis de eerste ronde van de UEFA Futsal Champions League, in een loodzware poule bovendien. In de eerste van 3 matchen namen de Pajotten meteen de maat van Araz, de landskampioen uit Azerbeidzjan. Het werd 5-1.

De eerste wedstrijd in een flink gevulde Zaal De Bres was meteen een topper. In tegenstelling tot wat de score laat vermoeden, had Halle-Gooik meer dan de handen vol met de Azerbeidzjanen. Bij de rust leidden de Pajotten met 3-0 maar die voorsprong was eerder gevleid. De 5-1 opent heel wat perspectieven voor de volgende twee wedstrijden. De overige 2 teams in de poule, Kherson uit Oekraiene en topclub Benfica, speelden gisteravond 1-1 gelijk. FP Halle-Gooik neemt dus meteen de leiding in groep 2.

Een uitgebreid wedstrijdverslag zie je vanavond in ons nieuws.