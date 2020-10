Halle maakt werk van gratis internet in binnenstad

Om gratis wifi aan te bieden, moet de stad Halle 13 antennes plaatsen. Wie winkelt in het centrum, zal dan gratis op internet kunnen surfen. Al denkt de stad Halle er nog andere voordelen uit te halen. Aan de hand van de signalen van GSM's en smartphones kan het de drukte in straten of op welke tijdstippen er het meest volk in de stad is. Op langere termijn kan het systeem ook gebruikt worden bij vuilnisbakken. Die zullen een signaal geven als ze vol zitten. De stad Halle zegt rekening te houden met de privacyregels bij het installeren van gratus internet.